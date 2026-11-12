Tutto pronto a San Siro per la sfida di Nations League tra Italia e Francia. A pochi minuti dal calcio d'inizio, il commissario tecnico azzurro Roberto Mancini è intervenuto ai microfoni della Rai, soffermandosi sul fascino dello stadio milanese, sulle insidie dell'incontro e sulle scelte di formazione. "Ha fatto la storia del calcio, giocare qui è come essere alla Scala", ha dichiarato Mancini a proposito del Meazza. Il ct ha poi analizzato le difficoltà della partita, sottolineando come le assenze nella formazione francese non debbano indurre gli azzurri a sottovalutare l'avversario. "Partita molto difficile, anche se la Francia è priva di qualche giocatore importante è sempre una grande squadra. Proveremo a fare meno errori", ha spiegato.

Mancini sui fratelli Esposito: "Pio ha margini enormi, Sebastiano può dare molto di più"

Tra i temi affrontati anche la presenza dei fratelli Francesco Pio e Sebastiano Esposito, chiamati a guidare l'attacco azzurro contro la formazione di Zinedine Zidane. Mancini ha riconosciuto le qualità dei due giocatori, sottolineando tuttavia come entrambi abbiano ancora ampi margini di crescita. "Devono crescere e migliorare. Pio ha margini enormi, Seba può dare molto di più", ha affermato il commissario tecnico. Parole di apprezzamento anche per Davide Frattesi, protagonista di un ottimo avvio di stagione e indicato tra i centrocampisti più in forma del campionato italiano. "Sta giocando con continuità, sicuramente è uno dei migliori per rendimento", ha osservato Mancini. Quanto all'esclusione dalla distinta dei convocati di Cissé e Liberali, il ct ha spiegato: "Sono gli ultimi arrivati e giochiamo tra 3 giorni".

Mancini esalta Antonelli: "Un fuoriclasse come Pantani, Tomba e Valentino Rossi"

Nel corso dell'intervista c'è stato spazio anche per un riferimento a Kimi Antonelli, presente sugli spalti di San Siro per assistere alla partita. Mancini ha espresso grande ammirazione per il giovane pilota italiano, accostandolo ad alcune leggende dello sport nazionale. "Credo che lui sia un fuoriclasse come Pantani, Tomba e Valentino Rossi: ne nasce uno ogni tanto. Speriamo ne nascano anche nel calcio", ha dichiarato. Infine, una battuta sul clima spesso polemico che accompagna il calcio italiano. Alla domanda sul perché il movimento calcistico nazionale sembri frequentemente incline alle divisioni e alle critiche, Mancini ha risposto con poche parole: "Siamo così".