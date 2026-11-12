Roberto Mancini al termine della vittoria sulla Francia ha commentato così alla Rai: "Grande prestazione siamo stati bravissimi, sono conteno per i ragazzi, il pubblico e spero si sia divertito. Abbiamo commesso un errore in avvio, non dovrebbe accadere ma è accaduto, siamo rimasti calmi, abbiamo ripreso a giocare e abbiamo meritato ampiamente. Ci sono tante cose belle, purtroppo questa vittoria conta fino a un certo punto perché ora dobbiamo vincere in Belgio, ma il calcio è bello anche per questo. C'è da lavorare, la strada è lunga, i ragazzi si vogliono riscattare, piano piano arriveremo a un buon traguardo. Mi è piaciuto tutto: subire un gol dalla Francia sarebbe potuta finire con una goleada invece siamo rimasti calmi".

Sezione: News / Data: Gio 12 novembre 2026 alle 22:42
Domenico Fabbricini / Twitter: @Dfabbricini
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Domenico Fabbricini
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Domenico Fabbricini
E' giornalista pubblicista dal 2003, direttore editoriale e fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e continua a seguire nuovi progetti editoriali a tema sportivo.