Roberto Mancini al termine della vittoria sulla Francia ha commentato così alla Rai: "Grande prestazione siamo stati bravissimi, sono conteno per i ragazzi, il pubblico e spero si sia divertito. Abbiamo commesso un errore in avvio, non dovrebbe accadere ma è accaduto, siamo rimasti calmi, abbiamo ripreso a giocare e abbiamo meritato ampiamente. Ci sono tante cose belle, purtroppo questa vittoria conta fino a un certo punto perché ora dobbiamo vincere in Belgio, ma il calcio è bello anche per questo. C'è da lavorare, la strada è lunga, i ragazzi si vogliono riscattare, piano piano arriveremo a un buon traguardo. Mi è piaciuto tutto: subire un gol dalla Francia sarebbe potuta finire con una goleada invece siamo rimasti calmi".