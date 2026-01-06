Reduce da una vittoria con la Fiorentina e dal pareggio di Reggio Emilia sul campo del Sassuolo, il Parma scenderà in campo per sfidare l'Inter domani sera con l'obiettivo di allungare la sua striscia di imbattibilità a tre gare di fila, come non gli è mai successo in questa Serie A. 

Sezione: Stats / Data: Mar 06 gennaio 2026 alle 16:14
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Print