Federico Dimarco ha collezionato ben 40 partecipazioni a gol in Serie A con la maglia dell'Inter. L'esterno italiano ha segnato 17 gol e servito 23 assist: in questa stagione Dimarco è a quota 2 reti e 5 passaggi vincenti. Nella storia nerazzurra l'unico altro difensore ad aver superato quota 40 a partire dal 2005/05 è Maicon, arrivato a quota 58.

Contro il Bologna Dimarco ha segnato la sua unica doppietta in Serie A, il 9 novembre 2022 in una partita terminata 6-1 per l'Inter. Complessivamente l'esterno ha preso parte a quattro reti contro i rossoblu in campionato.