Il Parma è in vantaggio nei precedenti ufficiali giocati contro l'Inter allo stadio 'Ennio Tardini': sedici vittorie emiliane (l'ultima 2-0 con doppietta di De Ceglie del 2 novembre 2014), otto pareggi (l'ultimo 2-2, nella Serie A 2024/25) e dieci affermazioni nerazzurre (l'ultima 1-2, nella Serie A 2020/21) il bilancio dei 34 scontri diretti tra le due squadre nella storia. 

Sezione: Stats / Data: Mar 06 gennaio 2026 alle 13:53
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Print