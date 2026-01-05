Nona rete in stagione su calcio d'angolo per l'Inter, che come riporta La Gazzetta dello Sport si conferma al top in questa speciale classifica. Tra i migliori cinque campionati d'Europa, solo Arsenal con undici e Tottenham con dieci hanno fatto meglio dei nerazzurri.

A pari merito con gli uomini di Chivu ci sono invece i francesi del Lens, anch'essi a quota nove. Numero raggiunto ieri dall'Inter grazie all'inzuccata di Lautaro e alla girata di spalla di Thuram.

Data: Lun 05 gennaio 2026 alle 13:20
Autore: FcInterNews Redazione
