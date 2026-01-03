Lautaro Martinez ha realizzato nove gol in campionato e non ha certamente intenzione di fermarsi qui. Opta riferisce che il Toro potrebbe andare in doppia cifra di reti per la settima stagione diversa in A (superando Vieri e Boninsegna). Solo Meazza, Lorenzi e Altobelli contano più campionati diversi con almeno 10 gol con la maglia dei nerazzurri. L'ennesimo certificato di valore di un giocatore che è già entrato nella storia nerazzurra, e vuole continuare a scriverla.