A San Siro l'Inter ha dominato il Bologna con una prestazione incredibile. Si tratta della 13esima vittoria in campionato su 17 partite (senza pareggi, per la prima volta nella storia).

La prestazione super dei nerazzurri è spiegata nei numeri. Il match è stato chiuso con 2.83 di Expected Goals, sono state 19 le conclusioni delle quali 10 nello specchio. Ravaglia ha permesso al Bologna con le sue parate di non subire un'imbarcata senza precedenti. Il dato più clamoroso: 9 grandi occasioni, indice di una pericolosità altissima e continua.