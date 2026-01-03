Inter-Bologna è una sfida che mette di fronte due squadre molto organizzate e ordinate dal punto di vista tattico, tanto che i nerazzurri e i rossoblu sono le due formazioni che hanno subito il minor numero di tiri totali in questa stagione di Serie A: 144 l'Inter, 163 il Bologna. I nerazzurri sono anche la squadra con il valore più basso negli Expected Goals contro (14.4) nel torneo in corso.

Quella nerazzurra è anche la squadra con la differenza di gran lunga più alta tra Expected Goals realizzati e subiti in questa Serie A, con un saldo di +14.35. I nerazzurri hanno segnato 35 gol e sono il miglior attacco del campionato, pur con una partita giocata in meno. Infine, l'Inter è anche la squadra che ha la miglior percentuale realizzativa nel torneo in corso: 12.64%.