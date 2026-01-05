Ci ha pensato Piotr Zielinski a sbloccare il match contro il Bologna con un gran tiro di sinistro da fuori area. Il polacco, dalla stagione della sua prima rete in Serie A (dal 2015/16), è uno dei soli tre centrocampisti attualmente nel torneo con più di 15 gol realizzati da fuori area: 16, meno solo di Hakan Çalhanoglu e Ruslan Malinovskyi (19 entrambi) nello stesso periodo.

Zielinski è anche uno dei soli tre centrocampisti che hanno segnato più di una rete in ciascuna delle ultime 11 stagioni (dal 2015/16) nei cinque principali campionati europei, assieme ad Hakan Çalhanoglu e Kevin De Bruyne.