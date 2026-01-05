Ci ha pensato Piotr Zielinski a sbloccare il match contro il Bologna con un gran tiro di sinistro da fuori area. Il polacco, dalla stagione della sua prima rete in Serie A (dal 2015/16), è uno dei soli tre centrocampisti attualmente nel torneo con più di 15 gol realizzati da fuori area: 16, meno solo di Hakan Çalhanoglu e Ruslan Malinovskyi (19 entrambi) nello stesso periodo.
Zielinski è anche uno dei soli tre centrocampisti che hanno segnato più di una rete in ciascuna delle ultime 11 stagioni (dal 2015/16) nei cinque principali campionati europei, assieme ad Hakan Çalhanoglu e Kevin De Bruyne.
Sezione: Stats / Data: Lun 05 gennaio 2026 alle 20:15
Autore: Raffaele Caruso
Autore: Raffaele Caruso
Altre notizie - Stats
Zielinski e il marchio di fabbrica, 15esimo gol da fuori area in Serie A. Doppio record condiviso con Calhanoglu
Inter-Bologna, a San Siro si sfidano le difese più "forti" della Serie A. E i nerazzurri primeggiano negli Expected Goals contro
Gol e assist in Serie A, Dimarco mette nel mirino il record di Maicon: dolci ricordi per l'azzurro contro il Bologna
Zero tiri in porta dell'Atalanta: per l'Inter è la seconda volta in campionato. Record condiviso con altre due squadre
Pisa, Como, Genoa e Atalanta: poker consecutivo di vittorie (e in trasferta). Con Chivu è già la seconda volta
Altre notizie
Lunedì 05 gen
- 20:15 Zielinski e il marchio di fabbrica, 15esimo gol da fuori area in Serie A. Doppio record condiviso con Calhanoglu
- 20:00 Il Galatasaray insiste per Frattesi, nuovi contatti: la situazione. E in caso di addio l'Inter...
- 19:45 Bologna, Italiano recrimina: "Abbiamo fatto troppo poco sotto ogni punto di vista. E l'Inter ne ha approfittato"
- 19:29 Moratti: "Scudetto, corsa a tre fino alla fine. Chivu molto bravo, Conte è un fenomeno e Allegri ha esperienza"
- 19:20 Cancelo, niente Inter: Barcellona e Al-Hilal al lavoro per chiudere l'affare. Decisiva la volontà del giocatore
- 19:14 La bacheca di Lautaro straripa di premi. Tocca a Nina trovare spazio per la nuova statuetta di Player of the Match
- 19:00 Rivivi la diretta! INTER SHOW, ora SUBITO il PARMA: le ULTIME. Addio CANCELO? MOSSA del BARCELLONA. E FRATTESI...
- 18:55 Chiesa bis, la Juventus ci prova con il prestito: sondaggio con l'entourage. La posizione del Liverpool
- 18:42 Moretto: "Mlacic-Inter, previsti nuovi contatti. Il club nerazzurro è quello che ci sta provando con più forza"
- 18:27 Cancelo, prima offerta del Barcellona. In caso di affare fatto, l'Inter bloccherebbe la cessione di De Vrij o Acerbi all'Al-Hilal
- 18:13 Lautaro sempre di più nella storia dell'Inter. In doppia cifra da 7 stagioni e a segno da 5 partite di fila: tutti numeri
- 18:00 Romano: "Cancelo si allontana dall’Inter: il Barcellona fa la prima offerta all’Al Hilal. Si attende l’accordo"
- 17:44 Serie A, 6,5 mln di spettatori tv per il 18esimo turno: Inter-Bologna la partita più vista
- 17:30 Qui Parma - Idea turnover ampio per Cuesta. Che valuta una novità tattica
- 17:15 Viviano: "Cancelo-Inter? Tra lui e Dumfries ci sono 2-3 categorie di differenza"
- 17:01 Sorrentino: "Un altro come Lautaro in Serie A non c'è. Zielinski? L'ho affrontato e vi dico che..."
- 16:48 Colombo ritrova l'Inter: nelle ultime due partite da lui dirette sono arrivate altrettante sconfitte
- 16:35 Angolo Tattico di Inter-Bologna - Nerazzurri con il doppio play, l’aggressività dei centrali rossoblù: le chiavi
- 16:20 Dalla Germania - Cancelo-Barcellona, improbabile. L'Inter intanto alza il pressing e vuole chiudere subito
- 16:06 Dalla paura alla gioia, da Chivu a Chivu: Matteo Lavelli si prende il suo sogno e la ribalta di San Siro
- 15:52 Capello: "Italia senza Mondiali? Il problema è che il sistema di allenamento qui è fallito"
- 15:39 Quote Scudetto, poche variazioni: l'Inter rimane a 1,80 e stacca Napoli e Milan. Rallenta la Juve
- 15:26 UFFICIALE - Lazio, Castellanos ceduto a titolo definitivo al West Ham: "Sfida importante per me"
- 15:12 Pagliuca: "L'Inter aveva il dente avvelenato, il risultato forse era scritto. Manca ancora cattiveria"
- 14:59 Napoli, Conte tira un sospiro di sollievo: trauma distorsivo per Neres, ma non ci sono lesioni
- 14:50 Moratti, veleno su Inzaghi: "Una cattiva imitazione di Mourinho. Chivu scelta coraggiosa e intelligente"
- 14:44 Capello avvelenato: "Gli arbitri? Una mafia. In Italia con Calciopoli abbiamo agito, in Spagna no"
- 14:30 Il Podcast di FcIN - Inter-Bologna, l'analisi di Andrea Bosio: squadra dominante, bravo Chivu
- 14:15 MD - Barcellona in Arabia Saudita, non solo per la Supercoppa: si deciderà su Cancelo
- 14:00 Sky - Tante belle notizie per Chivu: Bonny in gruppo e Diouf migliora, a Parma ci saranno. Darmian accelera
- 13:47 Dalla Spagna - Dall'Inter ultimatum a Cancelo: l'intesa con l'Al Hilal c'è. Il Barça riflette ma Flick storce il naso
- 13:34 Condò: "Inter e Napoli in ottima salute. I nerazzurri potevano metterne dieci"
- 13:20 Nono gol dell'Inter su corner: nerazzurri sul podio, solo due inglesi meglio
- 13:06 TMW - Genova nel destino dei Carboni? La Sampdoria al lavoro per il prestito di Franco
- 12:52 Boniek: "Zielinski era troppo morbido, ora è maturato. Pochi in Europa con quella qualità"
- 12:38 Trevisani: "Ieri Lautaro sotto porta è da 6, è il resto che ha fatto benissimo. Cancelo? All'Inter lo vedo così"
- 12:24 Bologna, Castro: "L'Inter è forte, non è una cosa strana. Lautaro un esempio anche fuori dall'area"
- 12:11 Serie A, arbitri 19esima giornata: per Parma-Inter c'è Colombo, VAR affidato a La Penna
- 12:00 STRATOSFERICI, l'INTER "guida" la SERIE A. BOLOGNA distrutto. CANCELO, FRATTESI e ASLLANI: le ULTIME
- 11:57 La Repubblica - Frattesi-Juve, contatti con l'Inter non ancora cominciati. E i bianconeri hanno un altro grande obiettivo
- 11:51 Sky Sport - Frattesi-Galatasaray, possibile svolta: il giocatore ha aperto al trasferimento in Turchia
- 11:43 Stramaccioni esalta Chivu: "Ha un livello di preparazione delle partite altissimo. Ora gli manca uno step"
- 11:29 GdS - Neres lascia l'Olimpico in stampelle, oggi le novità verso l'Inter: il punto
- 11:15 Pagelle TS - Calhanoglu una sentenza dal corner. Thuram segna e si diverte
- 11:00 CdS - Frattesi ha in testa la Juventus, ma l'Inter non apre al prestito con diritto. E ora il Gala...
- 10:50 Olé - Carboni-Racing, a inizio settimana l'arrivo in Argentina. Poi si unirà al gruppo in Paraguay
- 10:40 Adani: "Lautaro-David, che differenza. C'è un aspetto su cui l'argentino non tradirà mai"
- 10:30 Zielinski alla Rai: "Parole su Inzaghi? Voglio chiarire. La vetta un bell'effetto, ma..."
- 10:20 Arriva il like 'galeotto': Akanji celebra la vittoria sul Bologna e Joao Cancelo apprezza
- 10:10 Zielinski a Sky Sport: "Chivu mi ha dato fiducia e libertà. Preferisco fare la mezzala però..."
- 10:00 Bergomi: "Forse la migliore Inter della stagione, grande gara. Anche se un difetto c'è"
- 09:52 CdS - Cancelo, "tagliare" Christensen non basta al Barcellona. E l'Inter dà una settimana al portoghese
- 09:45 Kolarov a Radio RAI: "Grande partita come a Riad. Ma qui c'è stata una differenza"
- 09:38 CdS - L'Inter non si riprende Asllani: tocca al Torino trovare una soluzione
- 09:31 Zielinski a SM: "Sto bene, non sento dolori e sono contento. Ora concentriamoci sul Parma"
- 09:24 Pagelle CdS - Premiato anche Luis Henrique: 7. Bisseck giganteggia su Cambiaghi
- 09:17 Bisseck a Radio RAI: "Se giochiamo sempre così, siamo forti. Ma parlare non basta"
- 09:10 CdS - Inter, è un 3-1 risicato. Il Bologna, spazzato via, si sveglia troppo tardi
- 08:56 GdS - Affaticamento ai flessori per Diouf: la situazione del francese verso Parma-Inter
- 08:42 GdS - Frattesi convinto dell'addio all'Inter: ecco cosa succede a centrocampo se parte l'azzurro. E per Cancelo...
- 08:28 Pagelle GdS - Zielinski fa sorgere una domanda. Lautaro straripante. C'è un solo insufficiente
- 08:14 GdS - La migliore Inter della stagione spazza via il tabù. I nerazzurri con un solo difetto
- 00:32 L'Inter all'Al Hilal: niente centrale se non arriva Joao Cancelo. Il portoghese vuole una risposta rapida
- 00:06 videoInter-Bologna 3-1, Tramontana: “Spettacolo a San Siro. Doveva finire 6-0. Lauti e Zielo i migliori”
- 00:00 E come direbbe l'avvocato Covelli...
Domenica 04 gen
- 23:51 videoInter-Bologna 3-1, il commento da San Siro: “Stratosferici, la più bella della stagione”
- 23:50 Inter-Bologna, la moviola: Guida impreciso a tratti nel controllo dei singoli episodi. Meglio nel secondo tempo
- 23:47 Kolarov in conferenza: "Nel girone di ritorno sarà un altro campionato. Voto a Lautaro? Non faccio il giornalista"
- 23:40 Bologna, Italiano in conferenza: "Inter superlativa, ci ha sovrastato tecnicamente. È stata anche aiutata dalla nostra non partita"
- 23:39 Kolarov a ITV: "Sui calci piazzati il merito è di Palombo, complimenti a lui. Chivu senza voce? Va bene così"