Marcus Thuram è tornato al gol nella serata della rimonta dell’Inter contro il Napoli e ha scelto Instagram per celebrare una serata speciale. L’attaccante francese ha pubblicato alcune immagini del successo per 3-2 a San Siro, arrivato anche grazie alla sua rete del momentaneo pareggio. Una serata resa ancora più significativa dal ritorno al gol anche di Lautaro Martinez, con la ThuLa nuovamente protagonista nello stesso match.

Il post di Thuram ha raccolto rapidamente migliaia di interazioni e diversi commenti da parte di amici ed ex compagni. Tra questi anche Davide Frattesi, passato in estate alla Lazio ma ancora molto amico dell'attaccante francese, che ha scritto: "Forte, forte, forte". Non sono mancate nemmeno le reazioni del fratello Khéphren Thuram e di Curtis Jones.

Mbappé dà appuntamento a martedì

Il commento più curioso, però, è arrivato da Kylian Mbappé. L’attaccante del Real Madrid, prossimo avversario dell’Inter in Champions League, ha scritto sotto il post: "Pesante!!! A martedì". Un vero e proprio appuntamento al Bernabeu, dove Thuram ritroverà l’amico e compagno di nazionale in una sfida già molto attesa.