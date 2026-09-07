"Saremo pronti, poi la partita va giocata Sulla carta, a parole, è sempre semplice. Bisogna dimostrare il nostro valore in campo". Così Cristian Chivu, intervistato da Sky Sport, sul prato del Bernabeu, domani teatro della sfida di Champions League tra Real Madrid e Inter.

Che sfida ti aspetti dal punto di vista tattico?

"Il Real ha tanti modi per farti male, sia schiacciandoti nella tua trequarti che in transizione. Hanno giocatori importanti, di un livello alto. Dovremo essere pronti, alzando il livello di attenzione. Non dovremo snaturarci. La Champions sappiamo che non è facile da giocare dal punto di vista della qualità e dell'intensità".

Non ti chiedo la formazione, ma Thuram è pronto per giocare più minuti?

"Sta meglio rispetto a Cagliari, meglio rispetto alla gara col Napoli. Sicuramente ha molta più fiducia dopo il gol".

Il primo ricordo di Mourinho che ti viene in mente tornando in questo stadio.

"Ho tanti bei ricordi che mi legano a lui perché abbiamo condiviso tante cose. Ho stima per lui come allenatore, ma anche come uomo: è una persona meravigliosa. In un momento di difficoltà personale mi ha aiutato, mi ha aspettato e fatto vivere quegli ultimi mesi nel 2010 conclusi qua al Bernabeu. Ho tanto rispetto per lui, è un grande".