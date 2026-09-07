Tre partite, tre vittorie e un messaggio già molto chiaro al campionato. Cristian Chivu ha iniziato la nuova stagione dell’Inter nel migliore dei modi e, dopo aver superato il Napoli in rimonta, può ora concentrarsi sul debutto in Champions League contro il Real Madrid di José Mourinho. Come sottolineato da Tuttosport, il successo di San Siro ha permesso al tecnico nerazzurro di sfatare subito uno dei principali tabù della scorsa stagione: quello degli scontri diretti. Contro il Napoli, Chivu ha avuto anche il coraggio di cambiare volto alla squadra nel finale, passando a un inedito 4-3-3 che ha contribuito alla rimonta.

"Special Chivu" alla prova del Bernabeu

Il prossimo esame avrà un peso ancora maggiore. Chivu tornerà infatti al Santiago Bernabeu, lo stadio dove conquistò la Champions da giocatore nel 2010 proprio con Mourinho in panchina. Fare risultato a Madrid avrebbe un valore enorme anche sul piano della consacrazione europea. L’Inter arriva alla sfida con fiducia, una rosa profonda e diversi nuovi acquisti già capaci di incidere. Il Real, inoltre, non ha mostrato grande solidità nell’ultima uscita di Liga, elemento che può spingere i nerazzurri a giocarsi la partita senza timori.

Dimarco verso la convocazione, ma resta il dubbio

Ieri la squadra ha svolto il classico lavoro post partita, con scarico per chi aveva giocato contro il Napoli e seduta normale per gli altri. L’attenzione resta però concentrata su Federico Dimarco, alle prese con una lieve distorsione al ginocchio sinistro. L’esterno dovrebbe partire con la squadra per Madrid, ma il suo utilizzo resta in dubbio: parola d'ordine niente rischi.