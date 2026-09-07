L'Udinese dovrà valutare nelle prossime ore le condizioni di Jakub Piotrowski e Oumar Solet, costretti a dare forfait per infortunio nel primo tempo della gara con la Lazio, quella che chiude la terza giornata di Serie A. Kosta Runjaić li ha sostituiti rispettivamente con Lennon Miller e Christian Kabasele, spendendo due slot sui tre disponibili, con le difficoltà del caso di gestire le forze fino al triplice fischio. In seguito, il tecnico dei friulani penserà a come, eventualmente, ridisegnare la squadra in vista della sfida contro l'Inter, in programma esattamente tra una settimana, a San Siro. Per la cronaca, nell'intervallo, i bianconeri hanno sostituito Unai Gomez con Issouf Bayo.