Cristian Chivu usa l'ironia per lanciare un messaggio davanti ai cronisti presenti alla porzione di allenamento aperto dell'Inter alla vigilia della partita di Champions League contro l'Inter. Nel corso di un torello, di fronte alle 'proteste' dei compagni verso Henrikh Mkhitaryan, reo a loro dire di un tocco di mano mentre si trovava in mezzo al cerchio, Chivu sorridendo replica: "Niente mano, come Lobotka...", con ovvio riferimento all'episodio del rigore non assegnato nel corso del match contro il Napoli e a certi commenti arrivati subito dopo. A cogliere il particolare, le telecamere di Sport Mediaset.
#Inter, #Chivu scherza in allenamento citando il rigore non dato ai nerazzurri contro il #Napoli: "Niente mano, come #Lobotka" ️#SportMediaset pic.twitter.com/YE2IghEr6m— SportMediaset (@sportmediaset) September 7, 2026
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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