Mattinata di lavoro stamattina al centro sportivo dell'Inter in Appiano Gentile, dove la squadra si sta allenando in vista della partita di domani sera al Bernabeu contro il Real Madrid, prima giornata della nuova stagione di Champions League. Clima sereno, tanti sorrisi e concentrazione, esattamente quello che Cristian Chivu e il suo staff si aspettano dalla squadra a poche ore di una partita prestigiosa. Tra i nerazzurri ha iniziato regolarmente la seduta anche Federico Dimarco, reduce da una lieve distorsione al ginocchio patita contro il Napoli sabato scorso e quindi convocabile per l'esordio in Europa.

A seguire le immagini da Appiano Gentile.

Le immagini dell'allenamento
Sezione: Copertina / Data: Lun 07 settembre 2026 alle 12:20
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.