La polemica arbitrale dell'ultimo minuto è legata ad un possibile cartellino rosso rischiato da Lautaro Martinez nel corso della gara contro il Napoli, a seguito di un contatto con Rafa Marin. Recriminazione che però, secondo l'ex arbitro Gianpaolo Calvarese non ha alcuna ragione d'essere, così come scrive sul proprio profilo Instagram: "Inter-Napoli, risultato sull’1-2. Lautaro Martinez, già ammonito, va a contatto con Rafa Marin. L’arbitro Sozza non estrae il secondo cartellino giallo. Lautaro prova a guadagnare spazio, andando ad occupare quello di Rafa Marin. È vero, lo fa con vigoria e in maniera molto energica ma a mio giudizio resta nei limiti consentiti dal regolamento", le sue parole.
Calvarese poi sentenzia a favore dell'arbitro Simone Sozza e del capitano nerazzurro: "Per questo, secondo me, non c’erano gli estremi per il secondo cartellino giallo e quindi per l’espulsione".
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - Copertina
Altre notizie
- 15:59 Alta tensione Percassi-D'Amico. La Roma accusa l'AD Atalanta
- 15:44 Condò: "L’Inter ha lanciato un messaggio: la sua forza è non morire mai"
- 15:30 Frattesi: "Mai sentimenti di rivincita verso l'Inter. Vissuti momenti spaziali"
- 15:20 fcinProblema per Dimarco, ma sarà a Madrid. Tutto ok Calhanoglu
- 15:15 Napoli, Hojlund dopo il ko di San Siro: "Sono distrutto"
- 15:00 La Repubblica - Chivu supera l'esame di maturità. Lautaro feroce
- 14:50 Contatto Lautaro-Marin, Calvarese: "Energico ma nei limiti, non è rosso"
- 14:40 L'Inter al Gran Premio d'Italia: Lautaro, Bisseck e Calhanoglu a Monza
- 14:30 Serie A Women's Cup, le ufficiali di Inter-Lazio: riecco Cambiaghi
- 14:23 Buffon: "Anti-Inter, dico più Juve. Pepo Martinez non ha un compito facile"
- 14:09 Qui Real Madrid - Tchouameni, Endrick e Pitarch al lavoro col gruppo
- 13:55 Napoli, l'amarezza di Marin: "Avevamo la vittoria in mano, ora rialziamoci"
- 13:41 Shock Napoli, senza rinnovo McTominay può lasciare a gennaio
- 13:26 Corsera - Inter, tre punti e tanta adrenalina e autostima verso Madrid
- 13:12 Prima da titolare per Topalovic con la Carrarese: ecco come è andata
- 12:58 Montolivo: "Inter davanti, ma Roma e Como già pronte per competere"
- 12:44 Thuram esulta sui social, Frattesi: "Forte, forte, forte". E Mbappé gli dà appuntamento a martedì
- 12:35 Sky - Dimarco, sospiro di sollievo: per lui lieve distorsione al ginocchio
- 12:30 Angolo Tattico di Inter-Napoli - Spicca il duello Akanji-Højlund. E alla fine saltano gli schemi
- 12:16 Roma, Molina: "Noi l'anti-Inter? Pensiamo solo alla Champions"
- 12:03 Champions League, martedì Real Madrid-Inter: il programma della vigilia
- 11:54 Fenerbahce-Besiktas, scrintille tra Skriniar e Vlahovic: gol, testa a testa e insulti in italiano
- 11:50 Sky - Dimarco: ancora nessuna novità, ma l'Inter non vuole correre rischi
- 11:40 CdS - Lautaro da 8, bene Diouf. Bocciati Esposito e Sucic
- 11:26 Napoli, Meret a CBS: "Buttare via due gol di vantaggio fa male"
- 11:12 TS - Sucic troppo elegante e poco concreto. Promossi i difensori, per Thuram solo 6
- 10:58 CdS - Finalmente Lautaro, doppietta e rimonta da leader. Superato Nyers
- 10:44 Real Madrid-Inter: fischia Oliver, l'arbitro del "bidone dell'immondizia al posto del cuore"
- 10:30 CdS - Pazza Inter is back. Chivu accetta il rischio e firma la rimonta: che messaggio per lo scudetto
- 10:17 CdS - Assist decisivi contro il Napoli: i rinnovi di Dimarco e Carlos Augusto sono una priorità
- 10:04 CdS - Testa subito al Real: Dimarco in dubbio, Jones dal 1'? Chivu ha l'imbarazzo della scelta
- 09:49 TS - Mani di Lobotka ignorato da Sozza e dal Var: era rigore per l'Inter
- 09:35 CdS - Dubbi su Lobotka, c'è un altro episodio nell'area del Napoli. Lautaro da rosso
- 09:22 GdS - Che battesimo per Jones a San Siro. Ora ha capito cosa è l'Inter
- 09:08 GdS - Cambi e 4-3-3, Chivu firma la rimonta. Esultanza scatenata: scuse e ammonizione
- 08:55 GdS - Lautaro scatenato, Bisseck strepitoso. Sucic il peggiore: le pagelle
- 08:42 GdS - Doppietta e rinascita: così Lautaro si è ripreso l'Inter. ThuLa titolare a Madrid?
- 08:27 GdS - Dimarco, il ginocchio fa male: da valutare in vista del Real Madrid
- 08:14 GdS - Dubbi sul tocco di Lobotka. Trattenuta su Esposito in area: la ricostruzione
- 08:00 Carambole estemporanee, la pazza Inter è tornata: finale epico a San Siro
- 00:00 Finalmente grandissima anche con le grandi?
- 23:52 videoAsllani subito decisivo, eurogol con la maglia dell'Al Jazira
- 23:49 Thuram: "Seguiamo il capitano, è il nostro leader". Lautaro: "Guardiamo gara dopo gara"
- 23:38 Footy Headlines - Prime indiscrezioni sulla divisa 2027/28: verde acqua e oro?
- 23:24 Martinez a SM: "Reazione non scontata, ma errori evitabili. Ora il Real"
- 23:10 Bisseck: "Tenete il defibrillatore ancora per un po’...". Martinez non è d'accordo
- 22:55 Ferrara: "La differenza l’hanno fatta i cambi, la rosa dell’Inter è immensa"
- 22:41 Roma, rimonta da brividi contro l’Atalanta: Hermoso-Soulé firmano il 2-1 al 94’
- 22:27 Jones a CBS: "Qui mi sento a casa, posso davvero essere me stesso"
- 22:13 L'Inter ribalta il Napoli a San Siro, Jones esulta sui social: "Home!"
- 21:50 Inter-Napoli, la moviola - Soglia del fallo altissima per Sozza. Dubbi su Lobotka
- 21:34 Chivu in conferenza: "Con i cambi ci siamo presi dei rischi ripagati. Non è il modulo ma il modo"
- 21:14 Chivu a ITV: "Ha vinto la squadra con più continuità. Sul 2-2 era aperta..."
- 21:14 videoInter-Napoli 3-2, Tramontana senza voce: "Vittoria clamorosa e incredibile. Vincere partite così..."
- 21:07 Chivu a DAZN: "L'Inter era attaccabile per due cose: scontri diretti e Bodo. Sono stufo perché..."
- 20:58 Jones a DAZN: "C'è un motivo se sono qui. Chivu è uno di noi"
- 20:47 Napoli, Meret a DAZN: "Rabbia per il risultato, ma bisogna reagire"
- 20:46 Jones in conferenza: "Mi sto ambientando, voglio dare il mio contributo alla squadra"
- 20:45 Martinez a ITV: "Bella vittoria, ma dobbiamo analizzare gli errori"
- 20:42 Jones a ITV: "È stata dura, che grande spinta dei tifosi! Sul Real..."
- 20:37 Napoli, Allegri in conferenza: "Bella partita, loro hanno fatto gol e noi abbiamo sbagliato"
- 20:33 Carlos Augusto a ITV: "Grande gruppo, tutti dobbiamo essere pronti"
- 20:28 Napoli, Allegri a DAZN: "Gara divertente per l'Inter e gli spettatori, non per noi"
- 20:16 Thuram a DAZN: "Troppo bello vincere così. Ma la strada è lunga"
- 20:15 Lautaro a DAZN: "Vittoria in rimonta, un cosa che ci mancava l'anno scorso"
- 20:13 Politano in conferenza: "C'è dispiacere per come avevamo iniziato ma l'Inter è forte"
- 20:08 Inter-Napoli, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 20:06 Paura e adrenalina a San Siro: la ThuLa ribalta il Napoli, 3-2 epico per l'Inter
- 20:05 Inter-Napoli, le pagelle - Bisseck come Pennywise. Lautaro: contenti?
- 19:59 Inter-Napoli, Fischio Finale - A San Siro la definizione di scontro diretto. Per la classifica si vedrà