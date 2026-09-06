La polemica arbitrale dell'ultimo minuto è legata ad un possibile cartellino rosso rischiato da Lautaro Martinez nel corso della gara contro il Napoli, a seguito di un contatto con Rafa Marin. Recriminazione che però, secondo l'ex arbitro Gianpaolo Calvarese non ha alcuna ragione d'essere, così come scrive sul proprio profilo Instagram: "Inter-Napoli, risultato sull’1-2. Lautaro Martinez, già ammonito, va a contatto con Rafa Marin. L’arbitro Sozza non estrae il secondo cartellino giallo. Lautaro prova a guadagnare spazio, andando ad occupare quello di Rafa Marin. È vero, lo fa con vigoria e in maniera molto energica ma a mio giudizio resta nei limiti consentiti dal regolamento", le sue parole.

Calvarese poi sentenzia a favore dell'arbitro Simone Sozza e del capitano nerazzurro: "Per questo, secondo me, non c’erano gli estremi per il secondo cartellino giallo e quindi per l’espulsione".