Non sono mancate le polemiche arbitrali per quanto riguarda Inter-Napoli. In particolare sono due gli episodi da sottolineare, entrambi nell'area degli ospiti. Ad analizzarli è Graziano Cesari dagli studi di 'Pressing', su Mediaset: "Trattenuta reciproca, plateale, reiterata tra Rrahmani e Pio Esposito. In questo nuovo corso non hanno mai assegnato un rigore così, quindi lo archiviamo immediatamente. Al minuto 48.20 un altro episodio. Prima cosa da guardare se il braccio destro di Lobotka è in posizione congrua o si alza verso il pallone, se è punibile oppure no. Non sono molte le immagini, appena 5 ed è molto strano. Assolutamente punibile, si alza e va verso il pallone. Il pallone cambia direzione, si ferma e va indietro e c'è un'immagine che lo chiarisce. Non è colpa di Sozza, che non poteva vedere".
C'è un altro episodio in cui stavolta all'Inter va bene: "La protesta di Lautaro è plateale, io continuo a dire che in questi casi un arbitro dovrebbe girarsi e andare verso il centrocampo ma non lo fa, perché pensa in modo diverso e mostra il giallo - aggiunge Cesari -. Poi non si accorge del 'vaffa' successivo perché è voltato. Quello che non va è ciò che accade un minuto dopo, la sbracciata volontaria di Lautaro a Rafa Marin. Sozza vuole fischiare, perché non lo fa pur essendo in posizione ottimale? Era già successo in Genoa-Napoli".
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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