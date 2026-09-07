"Il Triplete è una cosa nostra. Ieri ho visto alcuni giocatori di quella stagione, oggi siamo nel 2026 e parliamo ancora del 2010. È stata una cosa che secondo me non potrà mai più succedere all'Inter". Questa è la convinzione espressa ai microfoni di Sky Sport da Wesley Sneijder alla vigilia della sfida tra i nerazzurri e il Real Madrid, gara da doppio ex per lui. 

Sezione: News / Data: Lun 07 settembre 2026 alle 17:07
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.