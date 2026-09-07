"Il Triplete è una cosa nostra. Ieri ho visto alcuni giocatori di quella stagione, oggi siamo nel 2026 e parliamo ancora del 2010. È stata una cosa che secondo me non potrà mai più succedere all'Inter". Questa è la convinzione espressa ai microfoni di Sky Sport da Wesley Sneijder alla vigilia della sfida tra i nerazzurri e il Real Madrid, gara da doppio ex per lui.