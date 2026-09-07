Facile pensare immediatamente a José Mourinho quando si parla di Real Madrid-Inter, ma nella linga lista di doppi ex figura anche un grandissimo calciatore, che purtroppo ha fatto la storia solo in Spagna visto che in Italia ha giocato solo una stagione. Si tratta di Roberto Carlos, intervistato da Sky:

Nell'Inter c'è Dimarco, MVP della scorsa Serie A, che però domani potrebbe non giocare. Qualcuno dice che ricorda Roberto Carlos, è così?

"Per la sua stazza, vero? (ride, ndr). Dimarco è un grandissimo esterno sinistro, non posso che fargli i complimenti per la stagione passata. Rappresenta quello che è un terzino moderno. Mi fa molto piacere parlare di lui perché mi ricorda molto il mio modo di giocare, la mia velocità, è un giocatore super intelligente e gli auguro il meglio e che possa recuperare".