Prima di tutte le partite di UEFA Champions League di questa settimana, verrà osservato un minuto di silenzio e verrà esposto uno striscione in segno di solidarietà alle vittime delle devastanti inondazioni che hanno colpito il Nepal il 26 agosto. Lo striscione recherà il messaggio "You are not alone Nepal" ("Non sei solo, Nepal").

Il presidente della UEFA, Aleksander Čeferin, ha dichiarato: "Prima delle partite di questa settimana, l'intera famiglia del calcio europeo si unirà per esprimere le più sentite condoglianze e il suo sostegno al popolo del Nepal, a cui auguriamo forza e resilienza mentre continua a riprendersi da questa tragedia e dalle sue conseguenze".