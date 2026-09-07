Prima di tutte le partite di UEFA Champions League di questa settimana, verrà osservato un minuto di silenzio e verrà esposto uno striscione in segno di solidarietà alle vittime delle devastanti inondazioni che hanno colpito il Nepal il 26 agosto. Lo striscione recherà il messaggio "You are not alone Nepal" ("Non sei solo, Nepal").

Il presidente della UEFA, Aleksander Čeferin, ha dichiarato: "Prima delle partite di questa settimana, l'intera famiglia del calcio europeo si unirà per esprimere le più sentite condoglianze e il suo sostegno al popolo del Nepal, a cui auguriamo forza e resilienza mentre continua a riprendersi da questa tragedia e dalle sue conseguenze".

Sezione: News / Data: Lun 07 settembre 2026 alle 15:59
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.