José Mourinho e il suo ritorno al Real Madrid raccontato dal diretto interessato. Il tecnico delle Merengues, che ritroverà domani l'Inter da avversaria al Bernabeu, parla per 'The UCL Show' svelando come è nata l'idea di tornare a guidare il club di Florentino Perez: "A fine stagione mi hanno contattato e mi hanno fatto una domanda che già da sola conteneva la risposta: "Abbiamo bisogno di te". E io risposi: "Ok, allora se avete bisogno di me andiamo'. Quando venni qui nel 2010, avevo vinto il Triplete con l'Inter. Questa volta, sono tornato senza aver vinto trofei prima; ma sono qui perché il club conosce la mia storia e questa è la cosa che mi ha scosso, ne sono orgoglioso". Lo Special One non rinnega la sua esperienza al Benfica: "Sono stato bene lì, mi è piaciuta quell'esperienza. Ma il Real è il Real".

Quando la partita inizia, contano i tre punti

E col Real Madrid sarà il primo a testare le ambizioni della sua vecchia squadra, allenata dal suo ex giocatore Cristian Chivu: "L'Inter è una squadra fantastica, che migliora ogni anno". C'è anche un pensiero per la Roma, definita "squadra davvero speciale. L'anno scorso affrontai Chelsea e Real Madrid col Benfica, quest'anno affronterò Inter e Roma; la cosa non mi sorprende, mi fa pensare a quello che ci siamo lasciati alle spalle, tutto quello che è successo. Le cose belle, quelle brutte, tutte le emozioni. Non voglio lasciare che l'arroganza si prenda la parte migliore di me e dire che ci qualificheremo senz'altro. Penso che ce la faremo, ma sarà difficile; dovremo pensare partita dopo partita. Quando il match inizia, sarà semplicemente un altro avversario da affrontare per conquistare i tre punti. Io voglio sempre vincere la prossima partita; ho iniziato questo ciclo 20 anni fa, si tratta di andare di partita in partita. Se ho vinto ieri, voglio vincere di nuovo; se perdo, non voglio che succeda ancora. Voglio vincere in questo ciclo per rilanciare le mie ambizioni. La mia natura è questa".