Kylian Mbappé carico più che mai per questo debutto stagionale in Champions League: il francese proverà a pungere la difesa dell'Inter con i colpi di classe che lo contraddistinguono. Nel frattempo, l'attaccante dei Blancos ha parlato a L'Equipe del Pallone d'Oro: "Per chi voterei se i calciatori votassero? Per me stesso", ha detto senza troppi giri di parole: "E' un premio individuale e bisogna vedere ciò che i singoli calciatori hanno fatto. Non ho mai visto un singolo vincitore del Pallone d'Oro che ha spuntato ogni casella dei criteri. Essere il miglior marcatore di tutte le competizioni più grandi, dove giocano i migliori calciatori... beh, non so se qualcuno l'abbia mai fatto". Le parole riprese da MadridZone.