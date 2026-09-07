Il Picerno si prepara ad affrontare l’Inter U23 in una sfida che mette di fronte due squadre con caratteristiche molto diverse. Da una parte l’esperienza e la solidità della formazione lucana, dall’altra la freschezza e il talento della squadra guidata da Stefano Vecchi. Alla vigilia, Claudio De Luca ha sottolineato il valore dell’avversario e la necessità di mantenere altissima l’attenzione per tutta la gara. "Queste società, e in particolare l'Inter U23, hanno giocatori importanti: giovani di qualità e anche elementi di esperienza inseriti per aiutare la crescita dei ragazzi. Sappiamo che è una squadra molto forte, con talento".

"Servirà una prestazione importante"

Per De Luca non basterà curare un solo aspetto del gioco: "Ci vorrà tutto: possesso, fase di non possesso, transizioni. È una squadra giovane e fresca, quindi bisognerà stare attenti anche alle palle inattive e agli episodi". Il tecnico chiede quindi una prova di livello: "Per portare a casa un risultato importante servirà una prestazione aggressiva, attenta e concentrata. Una gara perfetta, o quasi perfetta".

"Non dobbiamo accontentarci"

De Luca si è detto soddisfatto del percorso fatto finora, ma non vuole cali di tensione: "Abbiamo tanti margini di miglioramento. Siamo solo all'inizio e non abbiamo ancora espresso tutto quello che questi ragazzi possono raggiungere". Infine, un giudizio positivo sul progetto delle seconde squadre: "Permette ai giovani di misurarsi in un campionato difficile come la Serie C. Affrontare squadre come l'Inter U23 è uno stimolo ulteriore e dà motivazioni importanti".