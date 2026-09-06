Poco più di 48 ore a Inter-Real Madrid, con i nerazzurri che stanno ancora smaltendo la gioia per la vittoria di ieri sera contro il Napoli in rimonta. Intanto, in vista dell'esordio in Champions League, la UEFA ha comunicato l'arbitro della sfida del Bernabeu.

Arbitra Oliver per una terna tutta inglese

A dirigere la gara sarà Michael Oliver. Per lui sarà la quinta direzione arbitrale in carriera in una partita dell'Inter, dopo tre vittorie e un pareggio nei primi quattro incontri. Cinque invece le gare del Real Madrid arbitrate: tre vittorie e due sconfitte, di cui una particolarmente nota. Si tratta della gara vinta per 1-3 dalla Juventus a Madrid nei quarti di finale 2017/2018, in cui Oliver assegnò un dibattutissimo rigore nel finale al Real Madrid. Dal dischetto Ronaldo trafisse Szczesny, entrato per l'espulso Buffon, ed eliminò i bianconeri nonostante la vittoria al Bernabeu.

Tornando alla gara di martedì sera, con Oliver ci saranno gli assistenti Stuart Burt e James Mainwaring, anche loro inglesi. A bordo campo il quarto ufficiale Sam Barrott, mentre in sala VAR uno scozzese, Andrew Dallas, e un altro inglese, Michael Salisbury.