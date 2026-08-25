Il primo gol segnato con la maglia della Lazio permette a Davide Frattesi di centrare un record. L'ex giocatore dell'Inter, infatti, è diventato il centrocampista della Serie A che, al pari di Lazar Samardzic, ha segnato più reti da subentrato, prendendo in considerazione tutte le competizioni. L'ultimo sigillo, messo nella vittoria biancoceleste sul campo del Bologna, è arrivato dopo cinque minuti dal suo ingresso in campo. Lo riporta Opta

Sezione: Stats / Data: Mar 25 agosto 2026 alle 10:20
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.