Archiviata la terza giornata di Serie A, si torna finalmente a giocare in Europa. Dagli studi di Sky si è analizzato il percorso che le quattro italiane potrebbero fare in Champions League:

Giancarlo Marocchi: "Tutte devono passare il turno. All'Inter e al Napoli chiediamo qualcosa, Roma e Como le lascerei in pace. Con questa formula c'è la possibilità di portarle tutte almeno al playoff, poi da lì liberi tutti, serve fortuna e il percorso farà la differenza".

Beppe Bergomi: "Rispetto all'anno scorso il Napoli può fare meglio, mi piace come attacca con Hojlund e in Europa gli spazi ci sono. Ricordiamoci le prestazioni di De Bruyne prima dell'infortunio. Mi preoccupa dietro, in fase difensiva. Punto molto sulla Roma e sul Como. Le squadre di Gasperini in Europa vanno forte, il Como può fare bene con il calendario che ha. Il Real Madrid ha i giocatori più pericolosi per l'Inter, la velocità di Mbappé e Vinicius è difficile da contenere. L'Inter deve fare la partita. Se non ha il controllo va in difficoltà, sia che difenda bassa o che lo faccia a campo aperto. Giocare a Madrid è sempre difficile".

Luca Marchegiani: "Sono d'accordo sul fatto che Como e Roma siano squadre che per caratteristiche possano fare molto meglio rispetto alle attese. Il calendario della Roma è obiettivamente difficile. Il Napoli ha avuto la sfortuna di avere un inizio di stagione con un calendario complicato. In Champions esordisce con l'Arsenal. Se non perde la calma e guarda a lunga scadenza ha tutto per far bene. Nelle ultime due giornate ha partite abbordabili. Quel punto in più o la differenza reti possono permetterti di guadagnare qualcosa. Allegri dovrà fare stare calmi tutti, ma non è facile a Napoli. L'Inter è forte, può puntare ad arrivare tra le prime otto. Per le altre l'obiettivo è il playoff".

Alessandro Costacurta: "Io do più fiducia ad Allegri che al Napoli, che la scorsa stagione è uscito a causa delle partite facili. Sono anche preoccupato, ma l'allenatore mi fa sperare ci sia qualcosa di buono. L'Inter è forte, ma ce ne sono 5-6 più forti di lei. Le due spagnole, il Bayern, il PSG e l'Arsenal. Metto l'Inter dietro queste, ma non vuol dire che non possa arrivare in fondo. Il Como visto il calendario, credo che batterà anche il Manchester United, con le prime quattro vittorie sarà praticamente già passato. La Roma voglio vederla in Turchia alla prima partita contro il Fenerbahçe, sono proprio curioso".