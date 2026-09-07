Lautaro Martinez segna e si arrampica sulla balaustra che divide il settore verde dal campo per destinazione di San Siro, per raccogliere l'urlo del tifo interista. Una scena diventata ormai iconica nell'immaginario dei sostenitori nerazzurri, replicata sabato contro il Napoli dopo il gol vittoria del Toro. E questa volta, quest'esultanza ha assunto un sapore ancora più speciale, come raccontato dalla Gazzetta dello Sport: il Toro si inerpica su quella vetrata, a pochi passi dal punto dove ci sono due tifosi, padre e figlio, Luca e Tommaso Leoni, con una storia da raccontare. Luca, 71 anni, è malato di SLA ma non rinuncia a vedere la sua squadra del cuore al Meazza. E proprio davanti a lui e al figlio che gli sta sempre vicino è arrivato il gol del 3-2 e la relativa esplosione di gioia; momento bellissimo per due uomini a cui sono molto vicini sia il presidente Beppe Marotta che Alberto Bassani, responsabile degli Affari Sociali della società.

Il presidente onorario degli InterNati

Per Luca Leoni, fondatore di un'agenzia di comunicazione, costretto alla sedia a rotelle da quando ha 66 anni, il calcio è il modo più autentico per restare aggrappato alla vita, al punto da voler assistere due anni fa alla finale di Champions League di Monaco di Baviera. Il suo gruppo WhatsApp è, addirittura, diventato un vero Inter Club: si chiamano "InterNati", e comprende professionisti milanesi e qualche vip, dal presidente Stefano Boeri a Valentino Rossi, da Max Pezzali a Elio e Massimo Recalcati. Sabato, il capitano si è arrampicato davanti a Luca, con Tommaso accanto, regalandogli un momento di grande emozione e per un momento tutto è finito nello stesso istante magico: il capitano impazzito, San Siro che esplodeva, padre e figlio felici. Lautaro non poteva sapere chi aveva davanti ma, trascinato dall’istinto, è corso esattamente lì, davanti a un uomo che combatte ogni giorno per poter continuare a vedere la sua Inter.