"È stata una bella partita da vedere, il Napoli è una grande squadra. Penso sia stata una grande pubblicità per la Serie A, perché partite così sono molto belle per i tifosi da vedere". Così Cristian Chivu parla ai microfoni di CBS Sports Golazo!, intervistato da Nigel Reo-Coker, dopo la vittoria di ieri a San Siro.
Che messaggio mandate dopo questa vittoria al campionato?
"Trattiamo ogni partita con la stessa importanza. Vincere due trofei l'anno scorso non ha cambiato la nostra mentalità, vogliamo migliorare e mostrare a tutti di essere la squadra da battere. Coi nuovi giocatori abbiamo ancora più qualità, magari dopo una stagione piena di vittorie hai meno motivazioni ma oggi abbiamo mostrato di volere migliorare ancora e mostrare perché abbiamo fatto grandi cose l'anno scorso".
“Winning two trophies last season didn’t change our mentality, we want to show everyone that we’re still the team to beat.”— CBS Sports Golazo ️ (@CBSSportsGolazo) September 6, 2026
Nigel Reo-Coker asks Inter Milan’s Christian Chivu what kind of message he wants to send to the rest of the league
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Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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