"Io sto bene, la squadra ha recuperato le energie in queste ore. Abbiamo avuto poco tempo per preparare la gara, ma l'abbiamo fatto nel migliore dei modi. Domani dovremo farci trovare pronti". Lo ha detto Lautaro Martinez, parlando a Inter TV, alla vigilia della sfida del Bernabeu contro il Real Madrid che inauguererà il cammino in Champions League dell'Inter campione d'Italia.

Cosa farà la differenza?

"I dettagli faranno la differenza, è sempre così, soprattutto in questa competizione. Dovremo essere pronti a tutto. Affrontiamo una squadra forte, su un campo difficile".