"Io sto bene, la squadra ha recuperato le energie in queste ore. Abbiamo avuto poco tempo per preparare la gara, ma l'abbiamo fatto nel migliore dei modi. Domani dovremo farci trovare pronti". Lo ha detto Lautaro Martinez, parlando a Inter TV, alla vigilia della sfida del Bernabeu contro il Real Madrid che inauguererà il cammino in Champions League dell'Inter campione d'Italia.

Cosa farà la differenza?
"I dettagli faranno la differenza, è sempre così, soprattutto in questa competizione. Dovremo essere pronti a tutto. Affrontiamo una squadra forte, su un campo difficile". 

Sezione: News / Data: Lun 07 settembre 2026 alle 20:20
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.