È Stefan de Vrij, nuovo capitano del Panathinaikos, il protagonista dell'intervista centrale apparsa sul primo numero del nuovo magazine intitolato alla polisportiva verde ateniese, che ha fatto la sua comparsa in occasione della gara contro il PAOK all'OAKA. Il difensore centrale giunto in Grecia in estate dopo l'esperienza con l'Inter ha parlato, tra le altre cose, del progetto che lo ha convinto a dire sì al PAO, sottolineando che il ritorno del Trifoglio ai vertici del calcio greco è per lui una grande motivazione: "La mia scelta di giocare per il Panathinaikos è stata determinata dal fatto che avrei avuto un ruolo molto importante nella squadra. Mi è stato presentato un progetto entusiasmante e stimolante di un grande club. Dopo le mie prime conversazioni con Stefanos Kotsolis e Jacob Nystrup ero entusiasta all'idea di farne parte. Conosco il Panathinaikos fin da piccolo, è il club più importante della Grecia. I suoi successi in Champions League, le partite contro l'Ajax e le grandi serate in Europa. Per me, il suo ritorno al vertice è una forte motivazione. Proprio come quando sono andato all'Inter, uno dei club più importanti d'Italia; anche lì ci sono voluti molti anni per vincere il campionato. È una sfida simile".
Il rapporto con Davide Calabria.
“Con Davide Calabria abbiamo instaurato un ottimo rapporto al Panathinaikos. Abbiamo molte esperienze in comune. Abbiamo giocato come avversari a Milano, in due grandi club, ma c'è sempre stato rispetto tra noi. È bellissimo essere insieme qui. Non vediamo l'ora di affrontare i derby greci. Mi piace lavorare con personalità diverse. Siamo tutti noi stessi, c'è assoluta accettazione e questa è la 'chiave' nello spogliatoio. L'obiettivo comune è il successo in questa stagione”.
L'esempio per i miei compagni di squadra
"La squadra ha già gli ingredienti necessari, ma allo stesso tempo sono consapevole che servono duro lavoro e miglioramenti. Farò del mio meglio affinché i successi arrivino. Con assoluta dedizione. Come capitano, il mio obiettivo è trasmettere responsabilità, calma e fiducia in me stesso ai miei compagni di squadra. Essere umile, con i piedi per terra e concentrato sul nostro obiettivo, in modo da poter ottenere il meglio per la squadra. Voglio essere un esempio per loro. La fascia da capitano mi rende molto orgoglioso. È una grande responsabilità che accetto con gioia. La mia promessa al mondo del Panathinaikos è che darò il massimo in ogni partita e che lavorerò sempre per il bene del club. La sana pressione che sento al Panathinaikos è qualcosa di molto positivo in questa fase della mia carriera. Voglio dare tutto perché ci tengo a quello che faccio".
Obiettivo stadio nuovo
"Ho già visitato le strutture del nuovo stadio di Votanikos. È un progetto fantastico e non vedo l'ora di giocarci. Credo che offrirà molto, sia per la squadra che per i suoi tifosi. Aspetto con entusiasmo. Onestamente, significherebbe molto per me associare il mio nome al ritorno del Panathinaikos ai vertici".
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - Copertina
Altre notizie
- 20:25 livePicerno-Inter U23, le formazioni: Iddrissou guida l'attacco, out Fiordilino
- 20:20 Lautaro Martinez a ITV: "Contro il Real dobbiamo essere pronti a tutto"
- 20:05 Quote Scudetto, Roma vera rivale dell'Inter. Molto distanti Juve e Milan
- 19:48 Lautaro a Sky: "Il Real è forte, ma noi abbiamo le nostre armi. La fame che ho dentro..."
- 19:42 Chivu a Sky: "Thuram titolare? Sta meglio e dopo il gol ha più fiducia"
- 19:39 Chivu: "Domani vogliamo essere competitivi senza snaturarci, possiamo scrivere pagine importanti"
- 19:29 Legrottaglie analizza: "L'Inter ogni anno diventa più forte"
- 19:24 Lautaro in conferenza: "Champions obiettivo, non un'ossessione. Mourinho e Mbappé..."
- 19:15 Lazio Women, Zannini: "Inter più centrata, ci è mancato questo"
- 18:55 Rivivi la diretta! MOU provoca, la CONFERENZA di CHIVU in DIRETTA: la VIGILIA di REAL MADRID-INTER. DIMARCO OUT
- 18:47 UFFICIALE - Fiorentina, riecco Vanoli: "Un grande ringraziamento per aver accettato"
- 18:33 Malagò: "Dopo il calciomercato vedo le italiane più competitive"
- 18:19 De Vrij: "Il Panathinaikos per me è una sfida simile all'Inter"
- 18:05 Real, Mbappé: "Pallone d'Oro? Voterei per me stesso. Non so se..."
- 17:50 CF - Stima monte ingaggi, Inter avanti di un'incollatura sulla Juve
- 17:40 Moratti: "Chivu ha tutto per vincere la Champions. Ausilio valore perso"
- 17:36 Vinicius carica: "Vinceremo la Champions. L'Inter ci metterà alla prova"
- 17:28 Croazia, Bilic: "Come sceglierò i convocati? Prendendo i migliori"
- 17:18 Croazia, i primi convocati di Bilic: Sucic c'è, in lista anche Perisic
- 17:07 Sneijder: "Il Triplete è cosa nostra, all'Inter non succederà più"
- 16:54 Mbappé mette nel mirino Raul: contro l'Inter per scalare una speciale classifica
- 16:40 Buyo a FcIN: "Real più forte, ma l'Inter ha qualità. Pepo come il buon vino"
- 16:30 Vigilia di Real Madrid-Inter, sarà Lautaro a parlare in conferenza con Chivu
- 16:26 Lautaro da rosso per l'esultanza? Calvarese: "Scene sempre tollerate"
- 16:13 Inter-Napoli, sul trono c'è il Toro. Bisseck e Diouf di seguito
- 15:59 La UEFA dispone minuto di silenzio per le vittime della sciagura in Nepal
- 15:45 Bookies - UCL, Real Madrid avanti sull'Inter: colpo nerazzurro a 4,85
- 15:30 Ranocchia fiducioso: "Chivu vuol far capire di avere superato il maestro"
- 15:16 Zola sul Napoli: "Il ko con l’Inter può diventare un vantaggio psicologico"
- 15:01 Champions, ultimo anno coi palloni Adidas: dal 2027 toccherà a Nike
- 14:47 Scudetto, Roma e Como rivali dell'Inter? Il parere di Pazzini e Trevisani
- 14:33 Mbappé a Sky: "Inter squadra di qualità, ma io preferisco il Milan"
- 14:19 Capello: "Si fischia di meno, era ora. In UCL incuriosito dal Como"
- 14:05 Sky - Niente Madrid per Dimarco: decisione precauzionale di Chivu
- 13:55 Chivu sorride e punge durante il torello: "Niente mano, come Lobotka..."
- 13:50 I tifosi del Real Madrid si mobilitano: bandiere di Ceuta domani con l'Inter
- 13:40 SM - Dimarco, sensazioni negative per Madrid. Diversi volti nuovi tra i titolari
- 13:35 Giovanili, tutti i risultati del weekend: spicca l'ottima U20
- 13:25 Mbappé: "Champions sempre bella. Mourinho uno che sa vincere"
- 13:15 Roberto Carlos celebra Dimarco: "Terzino moderno, mi ricorda il mio modo di giocare"
- 13:11 Serie A Women's Cup, in semifinale sarà Juventus-Inter
- 13:06 Mourinho in conferenza: "Con Chivu niente da chiarire. Inter qui per fare punti"
- 12:53 Primavera, il calendario dalla 6^ all'11^ giornata: gli impegni dell'Inter
- 12:43 Lautaro segna e si arrampica sulla balaustra. Davanti a un tifoso speciale
- 12:36 Mourinho: "Inter grandissima squadra. Spero di ritrovarla più avanti"
- 12:25 Champions, quale percorso per le italiane: i pareri dagli studi di Sky
- 12:20 videoSorrisi e concentrazione ad Appiano. C'è anche Dimarco
- 12:12 Tacchinardi: "Vedi la cattiveria negli occhi di Lautaro"
- 12:04 Mourinho: "Inter fantastica. Loro e la Roma in UCL? Non mi sorprende"
- 12:00 video"INTER DA CHAMPIONS". Ok, però bisogna SPIEGARLA BENE
- 11:55 Appiano Gentile, Federico Dimarco è regolarmente in gruppo
- 11:46 Cesari: "Lobotka, fallo di mano assolutamente punibile"
- 11:32 Picerno, De Luca cauto sull'Inter U23: "Servirà una gara quasi perfetta"
- 11:18 Zazzaroni: "L'Inter non ha eguali in attacco. Napoli, Conte aveva capito tutto..."
- 11:09 videoReal Madrid in campo per prepararsi all'Inter
- 11:03 Condò: "Mou e il ritorno al Bernabeu: sedici anni dopo il Triplete, il cerchio si chiude"
- 10:48 Il Messaggero - Champions, si riparte: tutti all'assalto del PSG
- 10:34 Corsera - Thuram insidia Esposito, Stones e Jones scalpitano
- 10:20 Mauro: "Il Napoli ha messo in difficoltà l'Inter, che come organico gli è superiore"
- 10:06 TS - Special Chivu sfida il maestro Mourinho e prepara la sorpresa al Bernabeu
- 09:52 Qui Real Madrid, emergenza a centrocampo: Bellingham può arretrare
- 09:38 CdS - Real-Inter, arbitra Oliver: quel precedente con la Juventus...
- 09:24 CdS - Dimarco resta in forte dubbio: oggi la decisione per il Real
- 09:10 GdS - Roma ci crede, l'effetto Gasperini accende il sogno Scudetto
- 08:56 CdS - Scatta l'ora di Jones: l'inglese può partire titolare contro il Real Madrid
- 08:43 Capello non ha dubbi: "Questa Roma è davvero l’anti-Inter"
- 08:29 GdS - Dimarco, forte dubbio per il Real: pronto Carlos Augusto
- 08:15 Pandev: "Questa Inter è più forte, deve provare a vincere la Champions"
- 08:00 Riecco la ThuLa: Lautaro e Thuram titolari al Bernabeu, Esposito verso la panchina
- 00:42 Kamate, che esordio con l'Atletico Madrid: gol e vittoria