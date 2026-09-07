Non solo la conferenza stampa per Lautaro Martinez alla vigilia di Real Madrid-Inter. Il capitano dell'Inter ha risposto alle domande di Sky Sport in vista dell'esordio stagionale in Champions League. Ha iniziato dicendo: "Sicuramente abbiamo avuto poco tempo per recuperare energie ma siamo pronti per affrontare una nuova edizione di questa competizione, che è prestigiosa e una delle più importanti al mondo. Siamo pronti per fare una grandissima gara contro un avversario di grande valore, in uno stadio importantissimo. Cercheremo di fare il meglio per portare a casa il risultato a Milano.

Il finale contro il Napoli esprime il DNA dell'Inter e anche il tuo, magari avevi dentro qualcosa da scaricare. C'è questo nell'Inter e in Lautaro?

"In me sicuramente sì. Da piccolo ho sofferto tanto ed è una cosa che ho dentro. Non è una cosa creata con il tempo. Sicuramente si migliora e cerco di trasmetterlo sempre. La cosa più importante è lasciare tutto in campo, poi le partite si possono vincere o perdere, ma quello conta. Sabato sera l'abbiamo fatto contro un avversario forte come il Napoli. Due gol sotto era difficile, ma poi anche dai cambi abbiamo avuto tanta energia positiva, così come dalla gente. Importante aver trovato i tre gol per girare il risultato e guadagnare questi tre punti importanti".

Il Real è forte, ma sentite di partire alla pari anche con avversari così visti i vostri percorsi europei in questi cinque, sei anni?

"Sì abbiamo vinto tanti trofei, fatto due finali di Champions e una di Europa League, siamo in un cammino corretto, di crescita costante. Affrontiamo una squadra forte, con avversari di altissimo livello, ma abbiamo le nostre armi e domani dobbiamo fare un'ottima prestazione sotto tutti in punti di vista per portare a casa il risultato".

Hai vinto tanto, ti manca solo la Champions. Può essere l'anno giusto? E' uno stimolo importante?

"Speriamo. Ogni anno per me è un obiettivo principale, non solo la Champions ma anche tutti gli altri trofei. Si gioca per vincere i trofei in un grandissimo club come l'Inter e come dico sempre va portato più in alto possibile. Questo è un obiettivo, domani dobbiamo essere già pronti per sfidare una squadra come il Real Madrid".