Continua a crescere il monte ingaggi dei club di Serie A. Secondo le stime elaborate da Calcio e Finanza, nella stagione 2026/27 gli stipendi lordi dei calciatori che partecipano al massimo campionato italiano superano complessivamente quota 1,2 miliardi di euro. Nel dettaglio, il monte ingaggi lordo aggregato delle venti società si attesta a circa 1,209 miliardi di euro, bonus esclusi. Un dato superiore agli 1,1 miliardi stimati per la stagione 2025/26, anche se il confronto deve essere interpretato con cautela per alcune differenze nella metodologia di rilevazione.

A guidare la graduatoria è l’Inter, di poco davanti alla Juventus. Il monte ingaggi lordo stimato pari a 145,8 milioni di euro, di poco superiore a quello dei bianconeri che si attesta a 145,5 milioni, appena 300mila in meno. Sul terzo gradino del podio si trova il Napoli, con 109,8 milioni di euro lordi, mentre il Milan occupa la quarta posizione con 103,1 milioni. La Roma, quinta con 92,7 milioni, rimane al di sotto della soglia dei 100 milioni. Alle spalle dei giallorossi si apre un distacco significativo: l’Atalanta, sesta, presenta infatti un monte ingaggi lordo stimato di 73,8 milioni.

Sezione: News / Data: Lun 07 settembre 2026 alle 17:50
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.