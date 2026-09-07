Dopo il rigore fallito contro il Betis Siviglia, Kylian Mbappé ha tantissima voglia di riffarsi e, nel frattempo, mette nel mirino Raul. Come evidenzia Opta, il francese, qualora riuscisse a segnare contro l'Inter, raggiungerebbe Raul (71) al quinto posto ex aequo nella classifica dei migliori marcatori della storia della Champions League. Fin qui, Mbappé ha segnato 70 gol in 98 partite della competizione, di cui 22 in 25 partite con i Blancos.

Intervenuto a Sky, il fuoriclasse francese ha parlato così: "L'Inter è un avversario che merita grande rispetto. Una squadra di qualità. Quando ho visto il sorteggio la mia mente è volata subito a Marcus Thuram visto che siamo molto amici".