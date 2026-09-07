Sarà Lautaro Martinez il giocatore che accompagnerà Cristian Chivu nella conferenza stampa della vigilia della sfida di Champions League tra Inter e Real Madrid, in programma oggi alle 19 presso lo stadio Santiago Bernabeu di Madrid. La squadra nerazzurra sta per raggiungere la capitale spagnola dopo essersi allenata questa mattina alla Pinetina. 

Sezione: News / Data: Lun 07 settembre 2026 alle 16:30
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.