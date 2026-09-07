Madrid si prepara ad accendere i riflettori su uno dei grandi appuntamenti della UEFA Champions League. Martedì 8 settembre, alle ore 21:00, il Real Madrid ospiterà l’Inter al Santiago Bernabéu in una sfida dal grande fascino europeo. Per gli analisti di BetFlag, sono i padroni di casa a partire con i favori del pronostico. Le quote Champions League BetFlag delineano infatti un vantaggio per il Real Madrid: il segno 1 è proposto a 1.60, il segno X a 4.25 e il segno 2 a 4.85. I 15 volte campioni d’Europa restano tra le principali candidate nelle quote vincente Champions a recitare un ruolo da protagonista nella competizione e arrivano alla sfida con la voglia di tornare a conquistare il trofeo, dopo il successo del 2024. Una motivazione ulteriore arriva dal fatto che la finale di questa edizione si giocherà proprio a Madrid rendendo ancora più ambizioso il percorso europeo dei Blancos.

Dall’altra parte, l’Inter si presenta al Bernabéu con grande fiducia, forte di un avvio di stagione perfetto. I nerazzurri hanno infatti conquistato tre vittorie consecutive in campionato, l’ultima delle quali arrivata sabato contro il Napoli. La squadra di Cristian Chivu ha saputo reagire a un doppio svantaggio, completando una rimonta firmata da Lautaro Martínez, autore di una doppietta, e Marcus Thuram, per il definitivo 3-2.