La Champions League torna protagonista e per le italiane sarà subito una prima giornata ricca di appuntamenti di grande fascino. Come sottolinea Il Messaggero, ad aprire il programma sarà l’Inter, attesa martedì sera al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid di José Mourinho. Un incrocio inevitabilmente speciale per i nerazzurri e per lo stesso tecnico portoghese, che ritroverà il club con cui conquistò il Triplete nel 2010. Mourinho arriva alla sfida dopo un avvio positivo con il Real, anche se l’ultima uscita di Liga contro il Betis ha lasciato qualche scoria. Lo Special One dovrà inoltre fare i conti con diverse assenze a centrocampo.

Napoli contro l’Arsenal, Roma in Turchia

Mercoledì toccherà al Napoli, impegnato contro l’Arsenal, indicato dal quotidiano come uno degli appuntamenti più impegnativi della prima giornata. Gli azzurri arrivano dalla sconfitta in rimonta contro l’Inter e proveranno a reagire immediatamente sul palcoscenico europeo. Giovedì sarà invece il turno della Roma, attesa dalla trasferta contro il Fenerbahce. I turchi arrivano dal derby perso 2-1 contro il Besiktas, una gara segnata anche dalla tensione tra Skriniar e Vlahovic.

Prima assoluta per il Como

La grande novità è rappresentata dal Como, pronto a disputare la prima partita di Champions League della propria storia. La squadra di Cesc Fabregas debutterà in casa contro il RB Lipsia, in una serata destinata a entrare nella storia del club lombardo. Quattro italiane, dunque, con ambizioni e pressioni differenti. L’Inter parte per confermare il proprio status europeo, mentre per il Como sarà l’inizio di un’avventura completamente nuova.