Viviamo insieme la vigilia di Real Madrid-Inter con le due conferenze stampa di Mourinho e Chivu (in diretta), con le ultimissime di formazione e con i retroscena di una sfida "Special". Inter in Spagna senza Dimarco.

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Sezione: Copertina / Data: Lun 07 settembre 2026 alle 18:55
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.