Viviamo insieme la vigilia di Real Madrid-Inter con le due conferenze stampa di Mourinho e Chivu (in diretta), con le ultimissime di formazione e con i retroscena di una sfida "Special". Inter in Spagna senza Dimarco.
Sezione: Copertina / Data: Lun 07 settembre 2026 alle 18:55
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.
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Rivivi la diretta! MOU provoca, la CONFERENZA di CHIVU in DIRETTA: la VIGILIA di REAL MADRID-INTER. DIMARCO OUT
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Lunedì 07 set
- 20:25 livePicerno-Inter U23, le formazioni: Iddrissou guida l'attacco, out Fiordilino
- 20:20 Lautaro Martinez a ITV: "Contro il Real dobbiamo essere pronti a tutto"
- 20:05 Quote Scudetto, Roma vera rivale dell'Inter. Molto distanti Juve e Milan
- 19:48 Lautaro a Sky: "Il Real è forte, ma noi abbiamo le nostre armi. La fame che ho dentro..."
- 19:42 Chivu a Sky: "Thuram titolare? Sta meglio e dopo il gol ha più fiducia"
- 19:39 Chivu: "Domani vogliamo essere competitivi senza snaturarci, possiamo scrivere pagine importanti"
- 19:29 Legrottaglie analizza: "L'Inter ogni anno diventa più forte"
- 19:24 Lautaro in conferenza: "Champions obiettivo, non un'ossessione. Mourinho e Mbappé..."
- 19:15 Lazio Women, Zannini: "Inter più centrata, ci è mancato questo"
- 18:55 Rivivi la diretta! MOU provoca, la CONFERENZA di CHIVU in DIRETTA: la VIGILIA di REAL MADRID-INTER. DIMARCO OUT
- 18:47 UFFICIALE - Fiorentina, riecco Vanoli: "Un grande ringraziamento per aver accettato"
- 18:33 Malagò: "Dopo il calciomercato vedo le italiane più competitive"
- 18:19 De Vrij: "Il Panathinaikos per me è una sfida simile all'Inter"
- 18:05 Real, Mbappé: "Pallone d'Oro? Voterei per me stesso. Non so se..."
- 17:50 CF - Stima monte ingaggi, Inter avanti di un'incollatura sulla Juve
- 17:40 Moratti: "Chivu ha tutto per vincere la Champions. Ausilio valore perso"
- 17:36 Vinicius carica: "Vinceremo la Champions. L'Inter ci metterà alla prova"
- 17:28 Croazia, Bilic: "Come sceglierò i convocati? Prendendo i migliori"
- 17:18 Croazia, i primi convocati di Bilic: Sucic c'è, in lista anche Perisic
- 17:07 Sneijder: "Il Triplete è cosa nostra, all'Inter non succederà più"
- 16:54 Mbappé mette nel mirino Raul: contro l'Inter per scalare una speciale classifica
- 16:40 Buyo a FcIN: "Real più forte, ma l'Inter ha qualità. Pepo come il buon vino"
- 16:30 Vigilia di Real Madrid-Inter, sarà Lautaro a parlare in conferenza con Chivu
- 16:26 Lautaro da rosso per l'esultanza? Calvarese: "Scene sempre tollerate"
- 16:13 Inter-Napoli, sul trono c'è il Toro. Bisseck e Diouf di seguito
- 15:59 La UEFA dispone minuto di silenzio per le vittime della sciagura in Nepal
- 15:45 Bookies - UCL, Real Madrid avanti sull'Inter: colpo nerazzurro a 4,85
- 15:30 Ranocchia fiducioso: "Chivu vuol far capire di avere superato il maestro"
- 15:16 Zola sul Napoli: "Il ko con l’Inter può diventare un vantaggio psicologico"
- 15:01 Champions, ultimo anno coi palloni Adidas: dal 2027 toccherà a Nike
- 14:47 Scudetto, Roma e Como rivali dell'Inter? Il parere di Pazzini e Trevisani
- 14:33 Mbappé a Sky: "Inter squadra di qualità, ma io preferisco il Milan"
- 14:19 Capello: "Si fischia di meno, era ora. In UCL incuriosito dal Como"
- 14:05 Sky - Niente Madrid per Dimarco: decisione precauzionale di Chivu
- 13:55 Chivu sorride e punge durante il torello: "Niente mano, come Lobotka..."
- 13:50 I tifosi del Real Madrid si mobilitano: bandiere di Ceuta domani con l'Inter
- 13:40 SM - Dimarco, sensazioni negative per Madrid. Diversi volti nuovi tra i titolari
- 13:35 Giovanili, tutti i risultati del weekend: spicca l'ottima U20
- 13:25 Mbappé: "Champions sempre bella. Mourinho uno che sa vincere"
- 13:15 Roberto Carlos celebra Dimarco: "Terzino moderno, mi ricorda il mio modo di giocare"
- 13:11 Serie A Women's Cup, in semifinale sarà Juventus-Inter
- 13:06 Mourinho in conferenza: "Con Chivu niente da chiarire. Inter qui per fare punti"
- 12:53 Primavera, il calendario dalla 6^ all'11^ giornata: gli impegni dell'Inter
- 12:43 Lautaro segna e si arrampica sulla balaustra. Davanti a un tifoso speciale
- 12:36 Mourinho: "Inter grandissima squadra. Spero di ritrovarla più avanti"
- 12:25 Champions, quale percorso per le italiane: i pareri dagli studi di Sky
- 12:20 videoSorrisi e concentrazione ad Appiano. C'è anche Dimarco
- 12:12 Tacchinardi: "Vedi la cattiveria negli occhi di Lautaro"
- 12:04 Mourinho: "Inter fantastica. Loro e la Roma in UCL? Non mi sorprende"
- 12:00 video"INTER DA CHAMPIONS". Ok, però bisogna SPIEGARLA BENE
- 11:55 Appiano Gentile, Federico Dimarco è regolarmente in gruppo
- 11:46 Cesari: "Lobotka, fallo di mano assolutamente punibile"
- 11:32 Picerno, De Luca cauto sull'Inter U23: "Servirà una gara quasi perfetta"
- 11:18 Zazzaroni: "L'Inter non ha eguali in attacco. Napoli, Conte aveva capito tutto..."
- 11:09 videoReal Madrid in campo per prepararsi all'Inter
- 11:03 Condò: "Mou e il ritorno al Bernabeu: sedici anni dopo il Triplete, il cerchio si chiude"
- 10:48 Il Messaggero - Champions, si riparte: tutti all'assalto del PSG
- 10:34 Corsera - Thuram insidia Esposito, Stones e Jones scalpitano
- 10:20 Mauro: "Il Napoli ha messo in difficoltà l'Inter, che come organico gli è superiore"
- 10:06 TS - Special Chivu sfida il maestro Mourinho e prepara la sorpresa al Bernabeu
- 09:52 Qui Real Madrid, emergenza a centrocampo: Bellingham può arretrare
- 09:38 CdS - Real-Inter, arbitra Oliver: quel precedente con la Juventus...
- 09:24 CdS - Dimarco resta in forte dubbio: oggi la decisione per il Real
- 09:10 GdS - Roma ci crede, l'effetto Gasperini accende il sogno Scudetto
- 08:56 CdS - Scatta l'ora di Jones: l'inglese può partire titolare contro il Real Madrid
- 08:43 Capello non ha dubbi: "Questa Roma è davvero l’anti-Inter"
- 08:29 GdS - Dimarco, forte dubbio per il Real: pronto Carlos Augusto
- 08:15 Pandev: "Questa Inter è più forte, deve provare a vincere la Champions"
- 08:00 Riecco la ThuLa: Lautaro e Thuram titolari al Bernabeu, Esposito verso la panchina
- 00:42 Kamate, che esordio con l'Atletico Madrid: gol e vittoria