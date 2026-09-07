"Siamo molto felici di tornare a giocare una partita di Champions League. Stiamo giocando con entusiasmo e determinazione. Il Bernabéu è una motivazione in più. Sarà impegnativa domani con l'Inter, ma è la Champions League ed è un grandissimo piacere". Inizia così la conferenza stampa di Kylian Mbappé alla vigilia della gara contro l'Inter. Il francese, che ha accompagnato José Mourinho, ha anche spiegato com'è lavorare con il tecnico portoghese:

Si dice che Mourinho sia tornato per ritrovare la sua grinta competitiva. Cosa vorresti sottolineare delle sue qualità come allenatore?

"È molto difficile rispondere a una domanda che inizia con "si dice". "Si dice" di chi? È un ragazzo che sa vincere, ispirare chi gli sta intorno e motivare l'intero club, il suo gruppo. E vincere le partite".

Ti senti in debito con i tifosi del Real Madrid dopo due stagioni senza trofei?

"Penso solo al futuro. Penso a come prepararmi al meglio per la partita di domani e aiutare la squadra".

Pensi di meritare il Pallone d'Oro?

"Quando giochi per il Real Madrid, il miglior club del mondo, il tuo nome viene inevitabilmente associato a questi premi. Quando la gente mi vede per strada, ne parla. È un riconoscimento molto positivo per ogni giocatore. Quest'estate ho fatto la storia nella competizione più importante. Ma la strada è ancora lunga. E ognuno è libero di pensare chi sia il miglior giocatore del mondo".

Diresti che la sconfitta contro la Spagna è stata la più difficile da accettare nella tua carriera?

"È stata dura. Magari non so dire se è stata la più dura, perché ho perso una finale di Coppa del Mondo e una finale di Champions League. Ma penso che sia stata una competizione bellissima per il Paese, per l'immagine che abbiamo proiettato. Non possiamo vincere sempre la Coppa del Mondo, perché non è sempre possibile. Ma abbiamo sempre fame. Il giorno in cui perdi quella fame è il giorno in cui sei fuori".

Mourinho ha dichiarato di preferire un Mbappé con 40 gol e titoli a uno con 60 senza. Lo comprerebbe?

"E ne compro anche di meno. Anche 30. Non dirò che è un dibattito per chi non gioca a calcio, ma è assurdo. Se segno 40 gol e stiamo lottando per il campionato, la Champions League, la coppa... Dovrei smettere di segnare perché se ne segno troppi. Certo che voglio vincere titoli, ma non si tratta di scegliere. Bisogna fare entrambe le cose. Segnare gol e vincere trofei".

Pensi sia ingiusto collegare il fatto che il PSG abbia iniziato a vincere proprio nel periodo in cui te ne sei andato?

"Non posso cambiarlo. Non posso parlare in termini generali. Non mi interessa davvero. Non so tutto sul calcio, ma ne so più di molte persone. Sono tranquillo. A volte non si tratta di analisi, ma di cose che vendono. Parlare di me vende molto".