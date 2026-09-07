Lieve distorsione al ginocchio, ma nulla di particolarmente grave da impedirgli di allenarsi con il gruppo. Federico Dimarco stamattina è presente regolarmente all'inizio della seduta dell'Inter alla vigilia della trasferta di Madrid dove domani sera affronterà il Real in Champions League. Non è ancora chiaro se l'esterno sarà totalmente arruolabile, intanto è un serio candidato alla convocazione nonostante le preoccupazioni post Inter-Napoli.

Sezione: Focus / Data: Lun 07 settembre 2026 alle 11:55
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.