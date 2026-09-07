C'è un dettaglio che riassume, secondo Alessio Tacchinardi che ha commentato Inter-Napoli dagli studi di 'Pressing', la rimonta nerazzurra di sabato scorso: "Vedi la rabbia e la cattiveria negli occhi di Lautaro sul primo gol, la voglia di vincere questa partita o almeno provare a farlo. Questa è una mentalità importante di questa squadra, che ha giocatori forti. Lui prende quel mezzo secondo a Rrahmani, come un giocatore affamato. Gli mangia in testa e segna un gol determinante per la rimonta".