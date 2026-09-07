Intervenuto a margine della giornata di benvenuto alle matricole della Luiss di Roma, il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha speso qualche parola in merito alla questione valorizzazione del prodotto Serie A: "È normale che chi rappresenta le società debba cercare di valorizzare il prodotto. I ricavi audiovisivi costituiscono una parte preponderante all’interno dei bilanco dei club". La sfida, secondo Malagò, riguarda quindi la capacità del calcio italiano di aumentare il valore complessivo del proprio prodotto, in un mercato nel quale la competizione non riguarda solamente i diversi campionati europei, ma coinvolge anche i vari soggetti presenti all’interno dello stesso ecosistema calcistico. Prosegue Malagò: "C’è una competizione anche all’interno del sistema calcio e ci sono varie formule per cercare di valorizzare in prospettiva, in attesa che arrivi la nuova generazione di stadi".

Malagò ha parlato anche della sessione estiva di calciomercato, esprimendo una valutazione positiva sul lavoro svolto dalle società italiane. "La sensazione è che le squadre si siano rinforzate per essere competitive. Perché il nostro futuro passa anche dal successo in Europa", ha sottolineato. Il rendimento dei club nelle competizioni UEFA rappresenta infatti un elemento importante non soltanto sul piano sportivo, ma anche per il posizionamento internazionale dell’intero movimento italiano.