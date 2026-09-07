Facile parlare di Inter come "la squadra più forte" o "il Bayern d'Italia". Bisogna ricordare gli ultimi anni, le ultime sessioni di mercato e come i nerazzurri siano arrivati a questo status.

Entrare nelle pieghe della crescita della squadra di Chivu è la strada corretta per non ridurre tutto a slogan politici e per non banalizzare un percorso intelligente e virtuoso.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Lun 07 settembre 2026 alle 12:00
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
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