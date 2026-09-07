Numerosi impegni per le rappresentative nerazzurre giovanili sia maschili sia femminili nel weekend appena concluso. In particolare spicca la bella vittoria degli U20 in casa del Bologna, partita che ha inaugurato il calendario lo scorso venerdì. A seguire il bilancio complessivo direttamente dal sito del club.

UNDER 20 Venerdì 4 settembre, ore 17:00- Campionato, 3ª giornata: Bologna-Inter 0-3
Reti: 23’ e 82’ (rig) El Mahboubi, Carrara 47’

UNDER 19 FEMMINILE Domenica 6 settembre, ore 11:30 - Amichevole: Como-Inter 1-4
Reti: 22’ Saragoni, 42’ Montaperto, 49' Bersani, 92' Saragoni

UNDER 18 Domenica 6 settembre, ore 11:00 - Campionato, 2ª giornata: Roma-Inter 2-4
Reti: 21' Matarrese, 41' Morosi, 55' e 83' Salviato

UNDER 17 Sabato 5 settembre, ore 16:00 - Campionato, 1ª giornata: Hellas Verona-Inter 2-1
Reti: 88’ Broinas

UNDER 17 FEMMINILE Domenica 6 settembre, ore 15:00 - Amichevole: Milan-Inter 0-4
Reti 34' Piccaluga, 37' e 89' Franceschi, 64' Morandi

UNDER 16 Sabato 5 settembre, ore 17:50 - Memorial Rocca: Piacenza, Atalanta, Inter. Atalanta-Inter 2-1
Reti: 32’ Sanogo
Piacenza U17-Inter 0-1
Reti: 14’ Fall

UNDER 15 Domenica 6 settembre, ore 10:30 - Amichevole: Inter-Alcione 4-6 §
Reti: 19' Pacciolla, 46' Sperati, 73' e 80' Di Meco

UNDER 15 FEMMINILE Sabato 5 settembre, ore 14:00 - Amichevole: Milan-Inter 4-3
Reti: 10’ 3t e 25' 3t Giovannini, 14’ 3t Molinari

Sezione: Giovanili / Data: Lun 07 settembre 2026 alle 13:35
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.