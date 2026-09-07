Pochi dubbi sull'esito del sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro rivolto ai lettori di FcInterNews.it in seguito alla partita tra Inter e Napoli. Il più votato come migliore in campo è stato Lautaro Martinez, autore di una doppietta e del gol che ha stappato il Meazza al 91'. Secondo posto per Yann Bisseck, mentre al terzo ecco Andy Diouf. Di seguito le classifiche di turno e generale del premio.

J. Martinez 6.59%
Bisseck 12.87%
Akanji 0.56%
Bastoni 0.08%
Diouf 7.55%
Barella 1.99%
Calhanoglu 0.16%
Zielinski 1.03%
Dimarco 1.19%
Lautaro 60.21%
Esposito 0.48%
Thuram 2.70%
Jones 3.18%
Carlos Augusto 0.64%
Calhanoglu 0.32%
Bonny 0.48%
 

CLASSIFICA GENERALE DOPO 3 PARTITE:

LAUTARO, ESPOSITO E BARELLA 5 PT.
BISSECK E DIOUF 4 PT.
CALHANOGLU 3 PT.
J. MARTINEZ 1 PT.

Sezione: Il Pallone d'Oro Nerazzurro / Data: Lun 07 settembre 2026 alle 16:13
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.