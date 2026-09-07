Pochi dubbi sull'esito del sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro rivolto ai lettori di FcInterNews.it in seguito alla partita tra Inter e Napoli. Il più votato come migliore in campo è stato Lautaro Martinez, autore di una doppietta e del gol che ha stappato il Meazza al 91'. Secondo posto per Yann Bisseck, mentre al terzo ecco Andy Diouf. Di seguito le classifiche di turno e generale del premio.

J. Martinez 6.59%

Bisseck 12.87%

Akanji 0.56%

Bastoni 0.08%

Diouf 7.55%

Barella 1.99%

Calhanoglu 0.16%

Zielinski 1.03%

Dimarco 1.19%

Lautaro 60.21%

Esposito 0.48%

Thuram 2.70%

Jones 3.18%

Carlos Augusto 0.64%

Calhanoglu 0.32%

Bonny 0.48%



CLASSIFICA GENERALE DOPO 3 PARTITE:

LAUTARO, ESPOSITO E BARELLA 5 PT.

BISSECK E DIOUF 4 PT.

CALHANOGLU 3 PT.

J. MARTINEZ 1 PT.