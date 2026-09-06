Il gol alla fine che ha fatto esplodere San Siro. Ma non solo: c'è tantissima sostanza nella prestazione del capitano Lautaro Martinez, sempre più determinato a sposare a vita il progetto nerazzurro. Con le due reti messe a segno contro il Napoli, il Toro ha agganciato al terzo posto Nyers nella classifica dei migliori marcatori della storia nerazzurra, dietro solo a Meazza e Benito Lorenzi, che restano in cima. La padronanza gestionale, la grinta di Lautaro certificano un calciatore completo.