Il finale di gara di ieri sera è stato a dir poco epico: l'Inter ha spinto a più non posso, tra legni colpiti, episodi dubbi, l'occasione di Anguissa e poi il timbro decisivo di Lautaro Martinez. Opta Paolo evidenzia che per la prima volta nella sua storia, l'Inter ha vinto un match in Serie A contro il Napolli dopo esser andata in svantaggio di due reti. Ennesima prova di grande maturità dei nerazzurri, che vogliono continuare a macinare tantissimi punti per volare sempre più in alto.

Sezione: Focus / Data: Dom 06 settembre 2026 alle 22:24
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione