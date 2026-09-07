L'edizione 2026-2027 della Champions League sarà a suo modo speciale, perché sarà l'ultima che vedrà sui campi i palloni forniti da Adidas. Nei giorni scorsi, il brand tedesco ha presentato i palloni ufficiali per la fase a gironi della Champions League e della Women's Champions League 2026/27, quelli che segneranno l'ultima stagione della sua lunga collaborazione con la UEFA per la principale competizione per club a livello maschile e femminile: dall'anno prossimo, infatti, toccherà a Nike che alll'inizio di quest'anno ha avviato trattative esclusive con UC3 per diventare fornitore ufficiale dei palloni da gioco in tutte e tre le competizioni UEFA per club maschili a partire dalla stagione 2027/28.

Successivamente, Adidas ha confermato che non rinnoverà l'accordo alla scadenza di quello attuale, al termine di questa stagione. L'accordo quadriennale proposto da Nike coprirebbe la Champions League, l'Europa League e la Conference League fino al 2030/31, riunendo per la prima volta le tre competizioni sotto un unico fornitore di palloni. Si stima che il pacchetto abbia un valore di oltre 40 milioni di euro all'anno, circa il doppio del valore degli accordi attuali.