La Lega Calcio Serie A ha annunciato il calendario del campionato Primavera 'Giacinto Facchetti' dalla sesta all'undicesima giornata. Per quanto riguarda l'Inter U20 guidata da Emiliano Bigica, ecco i prossimi impegni:

10/10/2026 INTER-COMO h. 11.00

17/10/2026 LAZIO-INTER h. 13.00

25/10/2026 INTER-PARMA h. 15.00

30/10/2026 INTER-ROMA h. 18.00

07/11/2026 ATALANTA-INTER h. 11.00

21/11/2026 INTER-JUVENTUS h. 13.00

Sezione: Giovanili / Data: Lun 07 settembre 2026 alle 12:53
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
vedi letture
Fabio Costantino
autore
Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.