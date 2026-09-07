Metabolizzata l'incredibile sconfitta a Siviglia contro il Betis venerdì scorso, il Real Madrid si sta già preparando alla sfida di domani sera contro l'Inter, prima giornata della Champions League 2026/27, allo stadio Bernabeu. Come da programma, i blancos, guidati da José Mourinho e dal suo staff, si stanno allenando alla Ciudad Real Madrid di Valdebebas, dove alle 12.30 il tecnico portoghese e Kilyan Mbappé risponderanno alle domande dei giornalisti presenti alla conferenza stampa.

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Sezione: Web Tv / Data: Lun 07 settembre 2026 alle 11:09
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.